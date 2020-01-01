Учите английский онлайн

Гибкая, удобная, эффективная система обучения

Учитесь где и когда удобно. Новый подход к образованию позволяет добиваться еще больших результатов.

Учите английский онлайн

  • Индивидуальная программа

  • Талантливые преподаватели

  • Бесплатный перенос занятий и гибкий график

  • Доступные цены

  • Независимый контроль результатов

  • Индивидуальная программа

  • Талантливые преподаватели

  • Бесплатный перенос занятий и гибкий график

  • Доступные цены

  • Независимый контроль результатов

Нам важен результат!

Онлайн школа английского Skype-study существует с 2011 года. В нашей команде высококвалифицированные педагоги, влюблённые в свое дело, которые не перестают совершенствовать методики изучения английского, меняясь с нашими студентами и их целями. Мы уверены, что 70% успеха - это правильная мотивация и поддержка. Учеба всегда дается легче, если нравится процесс! Поможем выучить английский, даже если раньше не получалось. Теперь Вы в надежных руках!

  • 620

    студентов

  • 8 лет

    средний стаж преподавателей

  • 10 лет

    успешной практики

Анастасия 9 лет опыта
Виктория 7 лет опыта
Первый урок бесплатно

Первый урок бесплатно

Стоимость уроков английского

45 мин
Занятия
Цена за урок
1
640 i
5
640 i
10
600 i
20
595 i
60 мин
Занятия
Цена за урок
1
750 i
5
750 i
10
695 i
20
680 i
45 мин
Занятия
Цена за урок
1
720 i
5
720 i
10
685 i
20
670 i
60 мин
Занятия
Цена за урок
1
850 i
5
850 i
10
810 i
20
790 i
45 мин
Занятия
Цена за урок
1
770 i
5
770 i
10
730 i
20
715 i
60 мин
Занятия
Цена за урок
1
890 i
5
890 i
10
845 i
20
830 i

При оплате 10 занятий студентам предоставляется скидка - 5%, при оплате 20 занятий - 7%

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