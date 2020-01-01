Учите английский онлайн

Гибкая, удобная, эффективная система обучения
Учитесь где и когда удобно. Новый подход к образованию позволяет добиваться еще больших результатов.
Онлайн школа английского Skype-study существует с 2011 года. В нашей команде высококвалифицированные педагоги, влюблённые в свое дело, которые не перестают совершенствовать методики изучения английского, меняясь с нашими студентами и их целями. Мы уверены, что 70% успеха - это правильная мотивация и поддержка. Учеба всегда дается легче, если нравится процесс! Поможем выучить английский, даже если раньше не получалось. Теперь Вы в надежных руках!
студентов
средний стаж преподавателей
успешной практики
При оплате 10 занятий студентам предоставляется скидка - 5%, при оплате 20 занятий - 7%
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